Das Gutachten zur Rekonstruktion des tödlichen Radlader-Unfalls in Toppenstedt liegt noch nicht vor. Die Erstellung eines solchen Gutachtens dauere erfahrungsgemäß mehrere Wochen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Lüneburg am Freitag. Ein Sachverständiger wurde damit beauftragt. Bei dem Unfall vor einer Woche in einem Vater-Kind-Zeltlager im Landkreis Harburg kamen ein Fünfjähriger und ein 39 Jahre alter Mann ums Leben. Zehn weitere Kinder wurden verletzt.