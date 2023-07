Schleswig-Holsteins schwarz-grüne Landesregierung verschiebt ihre Haushaltsberatungen in den Spätherbst. Die Landesregierung werde dem Parlament erst im Dezember einen Haushaltsentwurf vorlegen, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch im Landtag. "Wir wollen die November-Steuerschätzung abwarten", begründete Günther den Schritt. Ursprünglich wollte die Regierung bereits im September einen Haushaltsentwurf beschließen.

Schleswig-Holsteins schwarz-grüne Landesregierung verschiebt ihre Haushaltsberatungen in den Spätherbst. Die Landesregierung werde dem Parlament erst im Dezember einen Haushaltsentwurf vorlegen, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch im Landtag. "Wir wollen die November-Steuerschätzung abwarten", begründete Günther den Schritt. Ursprünglich wollte die Regierung bereits im September einen Haushaltsentwurf beschließen.

Die Menschen hätten jedoch Anspruch auf sorgsame und achtsame Haushaltspolitik, sagte Günther. "Es ist genau richtig, auf eine solide Datengrundlage zu warten." Die Koalition drücke sich aber nicht vor unangenehmen Fragen. Sie werde die Haushaltslücke in Höhe von 450 Millionen Euro in den Griff bekommen. Grundfalsch sei es, in einer solchen Situation den Rotstift anzusetzen. "Wir werden einen soliden Haushaltsentwurf in dieses Parlament einbringen." Das soll diesen dann voraussichtlich im März kommenden Jahres verabschieden.