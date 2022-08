Schleswig-Holstein will den vom Landtag beschlossenen Corona-Notkredit in Höhe von 5,5 Milliarden Euro um 2,1 Milliarden reduzieren. "Angesichts der aktuellen Entwicklung der Steuereinnahmen halte ich eine Anpassung des Corona-Notkredits für notwendig", sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Mittwoch. Grund sind die hohen Steuereinnahmen des Landes.