Eine geplatzte Wasserleitung hat am frühen Samstagmorgen in einem Einkaufszentrum im Hamburger Stadtteil Bergedorf hohen Sachschaden angerichtet. "Wir hatten eine Havarie im Sanitärbereich", sagte Centermanager Lutz Müller am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. In einigen Bereichen des Einkaufszentrums habe das Wasser mehr als einen Zentimeter hoch gestanden. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" über den Einsatz berichtet.