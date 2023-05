Wegen eines Kälbchens auf der Fahrbahn ist die A1 in Richtung Fehmarn am Samstagabend vorübergehend vollständig gesperrt worden. Das Tier wurde kurz vor dem Kreuz Lübeck gesehen, wie die Polizei Ratzeburg am Montag mitteilte. Gemeinsam mit einem Landwirt konnten die Beamten das Tier in Sicherheit bringen und auf eine Wiese treiben.