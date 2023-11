Bei einem Unfall auf der Autobahn 24 (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind ein 12-jähriges Kind und ein 24 Jahre alter Mann leicht verletzt worden. Die beiden waren am Samstagmittag in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs, als in Höhe der Anschlussstelle Schwarzenbek/Grande ein überholendes Auto von der Nebenfahrbahn vor den Wagen des jungen Mannes fuhr, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei geht davon aus, dass der 24-jährige Fahrer daraufhin bremste und auswich, schließlich aber die Kontrolle über seinen Wagen verlor.