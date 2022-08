Bei der Entschädigung von Gewaltopfern schneidet Schleswig-Holstein nach einer Erhebung des Weißen Rings am zweitschlechtesten in Deutschland ab. Das Landesamt für soziale Dienste habe im vergangenen Jahr rund 61 Prozent der Anträge auf Unterstützung nach dem Opferentschädigungsgesetz abgelehnt, teilte die Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. Dahinter rangiert nur noch das Saarland (61,9 Prozent).