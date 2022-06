«Hamilton» feiert am 4. Oktober Premiere in Hamburg

Hip-Hop-Musical «Hamilton» feiert am 4. Oktober Premiere in Hamburg

Das Broadway-Musical «Hamilton» feiert am 4. Oktober Deutschland-Premiere in Hamburg. Die Hauptrolle von Alexander Hamilton, dem ersten Finanzminister der USA, wird Musicalstar Benét Monteiro («Die Eiskönigin», «Mamma Mia!») übernehmen, wie das Unternehmen Stage Entertainment am Dienstag mitteilte. Seinen Freund und späteren Rivalen Aaron Burr spielt Gino Emnes («Kinky Boots», «Tina - Das Musical»). Die Rolle von Hamiltons Ehefrau Eliza Schuyler übernimmt Popsängerin Ivy Quainoo, die mit 19 Jahren die erste Staffel der Castingshow «The Voice of Germany» gewann.

Das Hip-Hop-Musical über die Gründungsväter der USA feierte 2015 am New Yorker Broadway Premiere und löste einen Hype aus. Es gewann elf Tony Awards, einen Grammy sowie den Pulitzerpreis. Erzählt wird die Geschichte von Alexander Hamilton, der sich im 18. Jahrhundert als Waisenjunge und karibischer Einwanderer bis an die Spitze der Politik hocharbeitete, mit moderner Rap- und Hip-Hop-Musik. ««Hamilton» hat das Genre Musical revolutioniert. Es passt in keine Schublade und bricht alle Grenzen auf», sagte Stage-Chefin Uschi Neuss.

Die deutsche Inszenierung des Musicals ist seit Jahren in Arbeit. Allein an der Übersetzung haben der Rapper Sera Finale und der Musicalautor Kevin Schroeder drei Jahre lang gefeilt. Am Dienstag gaben die beiden Einblicke in ihre Arbeit, während die Hauptdarsteller zwei Songs präsentierten.