Der German Offshore Award für die beste deutsche Hochseeyacht 2022 geht an die "Red Bandit" von Carl-Peter Forster. Dessen junge Crew vom Bayerischen Yacht-Club wurde am Freitag bei der 16. Verleihung des Preises im Hamburger Rathaus für die erfolgreiche Teilnahme an namhaften Regatten im Mittelmeer ausgezeichnet. Die Ehrung der "Red Bandit" folgte der im vergangenen Jahr ausgezeichneten "Seaexplorer", mit der Boris Herrmann bei der Vendée Globe 2020/21 auf Platz fünf gesegelt war.