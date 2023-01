Die Hockey-Herren des Harvestehuder THC haben sich zwei Spieltage vor Abschluss der Hauptrunde den Nordtitel und damit auch das Heimrecht im Viertelfinale um die deutsche Hallenmeisterschaft gesichert. Der österreichische Europameister Michael Körper erzielte beim UHC Hamburg rund zwei Minuten vor dem Ende den Treffer zum 7:6 und machte Rang eins für sein Team mit dem achten Sieg in der achten Partie damit perfekt.

Gegner in der Runde der besten acht Clubs ist am 28. Januar entweder Uhlenhorst Mülheim oder der Crefelder HTC. Der Club an der Alster muss als Zweiter der Nordgruppe beim feststehenden West-Meister Rot-Weiss Köln antreten.

Bei den Damen fällt die Entscheidung über Platz eins und zwei erst am 22. Januar im direkten Duell des Spitzenreiters UHC gegen den Verfolger Club an der Alster. Die Endrunde wird am 4. und 5. Februar in Frankfurt/Main ausgetragen.

Ergebnisse Damen Ergebnisse Herren