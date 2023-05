Die Hockey-Herren des HTHC können nach dem Titel bei den deutschen Hallenmeisterschaften auch weiter vom Triumph auf dem Feld in dieser Saison träumen. Das Team von Trainer Christoph Bechmann setzte sich am Sonntag beim Hamburger Polo Club im dritten und entscheidenden Viertelfinal-Spiel der "Best-of-three"-Serie überraschend klar mit 4:0 (0:0) durch. Dabei hatte der HTHC das dritte Duell erst mit einem 1:0-Erfolg am Samstag erzwungen. Gegner in der Endrunde in zwei Wochen in Mannheim ist Titelverteidiger Rot-Weiss Köln.

Die Hockey-Herren des HTHC können nach dem Titel bei den deutschen Hallenmeisterschaften auch weiter vom Triumph auf dem Feld in dieser Saison träumen. Das Team von Trainer Christoph Bechmann setzte sich am Sonntag beim Hamburger Polo Club im dritten und entscheidenden Viertelfinal-Spiel der "Best-of-three"-Serie überraschend klar mit 4:0 (0:0) durch. Dabei hatte der HTHC das dritte Duell erst mit einem 1:0-Erfolg am Samstag erzwungen. Gegner in der Endrunde in zwei Wochen in Mannheim ist Titelverteidiger Rot-Weiss Köln.

Ebenfalls für die Endrunde qualifizierte sich der UHC. Die Mannschaft von Coach Benedikt Schmidt-Busse gewann am Sonntag mit 6:5 (1:1) nach Shootut gegen den Club an der Alster. Auch das zweite Spiel hatte der UHC mit 10:9 (2:2) nach Shootout für sich entschieden und trifft nun auf den Mannheimer HC.

Den UHC-Damen war bereits am Samstag mit dem 5:2-Sieg über Titelverteidiger Düsseldorfer HC der Einzug in die Finalrunde gegen den Mannheimer HC gelungen. Souverän weiter kam der Club an der Alster, der nach dem 5:0 gegen den HTHC auf Rot-Weiss Köln trifft. In der Abstiegsrunde kamen die Damen des Großflottbeker THGC in ihrem dritten Spiel gegen Uhlenhorst Mülheim zu einem 4:1-Sieg und bleiben damit erstklassig.

Herren Viertelfinals Damen Viertelfinals