Die Damen und Herren vom Club an der Alster sowie die Herren des Harvestehuder THC haben die Endspiele bei den Deutschen Hallenhockey-Meisterschaften in Frankfurt/Main erreicht. Nordmeister HTHC setzte sich in seinem Halbfinale mit 5:3 (2:2) gegen den Titelverteidiger Mannheimer HC durch. "Das war ein krasser Fight", sagte Tobias Hauke, der zwei Tore erzielte. "Wir haben souverän und mit viel Kampfgeist gespielt."

Der 35-jährige Rekordnationalspieler wird am Sonntag (14.45 Uhr) im Finale gegen den Stadtrivalen Club an der Alster sein letztes Spiel bestreiten und dann seine aktive Karriere beenden. Alster setzte sich dank eines Treffers von Tom Stroink 39 Sekunden vor Schluss mit 7:6 (2:1) im Halbfinale gegen den Berliner HC durch.

Im Endspiel kann der HTHC dann auch wieder auf Toptorjäger Michael Körper zählen, der im Halbfinale aufgrund einer Gelb-Roten-Karte im Viertelfinale gesperrt war. "Michi schießt die Hälfte unserer Tore, daher musste heute alles über die Defensive gehen", sagte HTHC-Trainer Christoph Bechmann. Die Hanseaten stehen erstmals seit dem Titelgewinn 2015 wieder im Endspiel.

Die Alster-Damen sicherten sich ihren ersten Finaleinzug seit drei Jahren zuvor durch einen 3:2-Erfolg im Penaltyschießen gegen den Münchner SC. Die Entscheidung besorgte Hanna Valentin per Siebenmeter, der nach einem Foul von MSC-Torfrau Selina Müller an Alsters Penalty-Schützin Katharina Kirschbaum verhängt wurde. "Wir haben die besseren Nerven bewiesen", sagte Valentin, die bereits beim 4:4 (2:1) in der regulären Spielzeit drei Treffer erzielt hatte.

Alster trat ohne sieben Feld-Nationalspielerinnen an, die sich zurzeit mit der DHB-Auswahl in Sydney befinden. Finalgegner am Sonntag (12.00 Uhr) ist Titelverteidiger Düsseldorfer HC, der mit 4:0 (1:0) gegen den Mannheimer HC gewann.

