Die deutschen Hockey-Herren haben zum Abschluss der Saison in der Pro League einen Prestige-Erfolg gefeiert. Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning besiegte Europameister Niederlande am Sonntag in Hamburg vor rund 2200 Zuschauern mit 4:1 (0:1) und nahm zugleich Revanche für die 2:3-Niederlage tags zuvor. Die Tore für das DHB-Team erzielten Moritz Ludwig (Uhlenhorst Mülheim), Marco Miltkau (HC Klein Zwitserland), Niklas Bosserhoff (Uhlenhorst Mülheim) und Constantin Staib (Hamburger Polo Club).