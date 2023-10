Neuzugang Shuto Machino ist nach einem starken Start bei Holstein Kiel im Liga-Alltag angekommen, saß zuletzt zweimal auf der Bank. Trainer Marcel Rapp zeigt Verständnis, aber erwartet mehr.

Trainer Marcel Rapp von Holstein Kiel hat seinen zuletzt zweimal nur als Joker gefragten Neuzugang Shuto Machino in Schutz und gleichzeitig in die Pflicht genommen. "Dann ist es schon oft so, dass erst mal eine große Euphorie da ist, dass irgendwie alles cool ist und irgendwann kommt der Alltag", sagte der 44-Jährige vor der Partie bei Hansa Rostock am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Die Leistungen des Japaners seien okay gewesen. "Trotzdem gibt es Potenzial nach oben für ihn", fügte der Coach hinzu.

Im Duell der Ostsee-Clubs rechnet Rapp mit einer schweren Aufgabe, auch wegen des Publikums: "Auswärts in Rostock zu spielen ist nicht so einfach. Da spielt man schon gegen eine richtige Wand, die ihre Mannschaft richtig nach vorn peitscht."

