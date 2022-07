Udo Bandow ist frustriert über die sportliche und wirtschaftliche Situation beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Der HSV mache ihm «aktuell wenig Freude und Hoffnung», sagte der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende (1996 bis 2007) der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). «Die Situation ist traurig. Der Verein ist finanziell am Boden, das Stadion marode. Man spielt ein fünftes Jahr in Liga 2. Das macht keinen Spaß», klagte der 90-Jährige, unter dem der einstige Bundesliga-Dino acht Jahre in Serie im Europokal gespielt hat.