Ein Mann hat am Donnerstagabend behauptet, eine Bombe vor dem Polizeirevier in Husum deponiert zu haben und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann ging in das Revier und sagte den Beamten, dass draußen eine Bombe sei, wie ein Polizeisprecher sagte. Daraufhin wurde der umliegende Bereich abgesperrt und der Kampfmittelräumdienst hinzugezogen. Dieser fand eine Plastiktüte, in der sich jedoch nur ein Messerblock mit mehreren Messern befand.