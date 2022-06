Nach zwei herausfordernden Pandemiejahren sind die Auftragsbücher zahlreicher Unternehmen in Hamburg laut Industrieverband gut gefüllt. Zudem stiegen die Umsätze größerer Industriebetriebe in der Hansestadt im ersten Quartal um gut 36 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Demnach erwirtschafteten die Betriebe in den ersten drei Monaten einen Umsatz von rund 27,5 Milliarden Euro.