Angesichts steigender Drogenimporte über den Hamburger Hafen wollen Sicherheitsbehörden und die Hafenwirtschaft den Kampf gegen die organisierte Drogenkriminalität über eine neue "Allianz Sicherer Hafen Hamburg" stärken. Im Anschluss an den ersten Hamburger Hafensicherheitsgipfel in der Hansestadt mit allen relevanten Behörden und Einrichtungen erklärte Innensenator Andy Grote (SPD) am Montag: "Wir haben uns heute auf den Weg gemacht, unseren Hafen wirksamer gegen die Organisierte Kriminalität zu schützen und dem internationalen Rauschgifthandel noch wirksamer und schlagkräftiger entgegenzutreten."