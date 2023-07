Die Störung beim Mobilfunkanbieter Vodafone in Norddeutschland ist nach Angaben des Unternehmens behoben. In der Nacht zu Sonntag seien defekte Bauteile an einer Stromversorgung ausgetauscht worden, teilte Vodafone mit. Ausgefallen waren Internet, Telefonie und Fernsehen über das Kabelnetz. Betroffen waren seit Samstagnachmittag nach Unternehmensangaben rund 35.000 Kunden in Hamburg und Lübeck sowie angrenzenden Ortschaften.