Das Hamburger Judo-Team hat in der Bundesliga seinen ersten Punktverlust hinnehmen müssen, bleibt aber Erster der Nordgruppe. Am vorletzten Kampftag kam der Spitzenreiter bei Verfolger Sport Union Annen am Samstag nach zwei Runden zu einem 7:7. Zum Abschluss der Hauptrunde reicht den bereits für die Finalrunde in Hamburg am 19. November qualifizierten Hanseaten ein Punkt gegen den Tabellenvorletzten Judo-Team Hannover, um Rang eins zu verteidigen.