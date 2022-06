Bei einem Streit in Oldenburg im Kreis Ostholstein, bei dem auch eine Axt zum Einsatz kam, ist ein 35 Jahre alter Mann verletzt worden. Er sei mit Kopfplatzwunden in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Den Angaben zufolge war der 35-Jährige am Donnerstag in einem Supermarkt mit einem 46 Jahre alten Mann in Streit geraten.