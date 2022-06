Die Schauspieler Sascha Hehn (l.) als Grinley der Ölprinz und Joshy Peters als Buttler bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg (Archivbild)

"Der Ölprinz" feiert Premiere in Bad Segeberg – allerdings ohne Alexander Klaws

Mit dem Stück "Der Ölprinz" feiern die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg am Samstag (20.30 Uhr) Premiere. Allerdings wird Hauptdarsteller Alexander Klaws in der Rolle des Apachenhäuptlings Winnetou wegen einer Corona-Infektion noch fehlen.

Sascha Hödl ersetzt Alexander Klaws bei der Karl-May-Premiere

Sascha Hödl vertritt ihn am ersten Spielwochenende. Klaws soll voraussichtlich ab kommenden Donnerstag in der Kalkbergarena auftreten. Die Karl-May-Spiele mussten zwei Jahre lang wegen der Corona-Pandemie pausieren. 2019 waren mehr als 400.000 Zuschauer zu den Open-Air-Aufführungen gekommen.

Weitere Hauptdarsteller sind Sacha Hehn in der Rolle des skrupellosen Ölprinzen Grinley, der eine wertlose Ölbohrstelle in Arizona teuer verkaufen will und dabei über Leichen geht, sowie Katy Karrenbauer als Treckführerin Rosalie Ebersbach.