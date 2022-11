Vor 150 Jahren, am 13. November 1872, hat die schwerste bisher dokumentierte Ostsee-Sturmflut die deutsche und dänische Küste getroffen. Mehr als 270 Menschen starben damals, gut 15 000 Menschen wurden obdachlos, Zehntausende Stück Vieh ertranken in den Fluten, 133 Schiffe havarierten. Das Ostseesturmhochwasser - wie es korrekt heißt, da es keine großen Gezeiten mit Ebbe und Flut an der Ostsee gibt - gilt bis dato als die schwerste Hochwasserkatastrophe in der westlichen Ostsee.