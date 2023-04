Der 62-Jährige soll seine Frau am Wochenende umgebracht haben. Sie starb durch Stichverletzungen.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 45-Jährigen in Kiel ist am Montagnachmittag Haftbefehl gegen ihren 62-jährigen Ehemann erlassen worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mit. Außerdem äußerten sich die Ermittlungsbehörden zur Todesursache der Frau. Sie starb demnach durch Stichverletzungen.

Die 45-Jährige war am Sonntag leblos in der gemeinsamen Wohnung des Paares gefunden worden. Eine Angehörige hatte die Polizei per Telefon über ihren Verdacht informiert, dass es eine Gewalttat gegeben haben könnte. Der Ehemann wurde noch in der Wohnung festgenommen. Da er jedoch selbst schwer verletzt war, wurde er zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Dort befinde er sich auch nach der Eröffnung des Haftbefehls noch in Behandlung, teilte ein Sprecher der Polizei am Montagabend mit.

Zu den Hintergründen der Tat machten Polizei und Staatsanwaltschaft weiter keine Angaben, die Ermittlungen dauern an.

