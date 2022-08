Ein wegen des Todes von drei Fußgängern in Neumünster angeklagter Autofahrer ist am Montag nicht zum Prozessauftakt in Kiel erschienen und in eine Klinik gekommen. Laut der von der Schweigepflicht entbundenen Ärztin hat der 26-Jährige am Morgen nach eigenen Angaben Kokain genommen, wie der Vorsitzende Richter Stephan Worpenberg am Montag im Kieler Landgericht sagte.

Ein wegen des Todes von drei Fußgängern in Neumünster angeklagter Autofahrer ist am Montag nicht zum Prozessauftakt in Kiel erschienen und in eine Klinik gekommen. Laut der von der Schweigepflicht entbundenen Ärztin hat der 26-Jährige am Morgen nach eigenen Angaben Kokain genommen, wie der Vorsitzende Richter Stephan Worpenberg am Montag im Kieler Landgericht sagte.

Dem Autofahrer wirft die Staatsanwaltschaft vor, am Abend des 20. Januar 2021 mit seinem Wagen eine Fußgängergruppe erfasst zu haben. Noch am Unfallort starben ein 34 Jahre alter Mann und dessen 30 Jahre alte Lebensgefährtin, beide waren Polizisten. Wenige Tage später erlag eine 27-Jährige ihren Verletzungen. Der Angeklagte muss sich wegen eines verbotenen Autorennens vor Gericht verantworten. Nach Ansicht der Kammer kommt auch eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung in Betracht.