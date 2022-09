In Kiel haben am späten Sonntagabend fünf Autos gebrannt - acht weitere Autos und ein Carport wurden dabei ebenfalls beschädigt. Die brennenden Fahrzeuge standen unter einem Carport im Kieler Stadtteil Hassee, wie die Feuerwehr Kiel in der Nacht zum Montag mitteilte. Ein Ausbreiten des Feuers auf angrenzende Gebäude sei verhindert worden. Zur Ursache und genauen Schadenshöhe machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben.