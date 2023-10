Wegen eines herrenlosen Gepäckstücks hat die Polizei am Freitagabend ein Möbelhaus in Kiel räumen lassen. Das Gepäckstück sei in der Tiefgarage gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. Es habe aber keinerlei Drohung gegeben. Nach einer Untersuchung des Koffers durch den Kampfmittelräumdienst gab die Polizei Entwarnung. Es bestehe keine Gefahr, sagte die Sprecherin. Rund 250 Menschen hatten das Möbelhaus verlassen müssen.