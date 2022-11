Ein Mehrfamilienhaus in Kiel ist am Dienstag wegen des Austritts von Kohlenmomoxid geräumt worden. Bemerkt wurde das geruchlose Gas bei einem Rettungseinsatz für einen Patienten, wie die Feuerwehr am Dienstagabend mitteilte. Die Kohlenmonoxid-Warnmelder der Rettungswagenbesatzung, die sie standardmäßig mit sich tragen, wurde in dem Wohnhaus ausgelöst.