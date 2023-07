Eine Lagerhalle aus Holz ist auf dem alten Kieler Flughafengelände in der Nacht zum Mittwoch in Flammen aufgegangen. Die Halle sei nicht mehr zu retten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Feuerwehr versuchte zu verhindern, dass das Feuer auf weitere Hallen in der Umgebung und einen angrenzenden Wald überging. Rund 50 Einsatzkräfte waren nach Angaben der Feuerwehr bei den Löscharbeiten beteiligt. Die Brandursache blieb unklar.