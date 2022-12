Die Polizei hat in Kiel und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde in 29 Wohnungen und Häusern nach Kinderpornografie gesucht und dabei zahlreiche Datenträger sichergestellt. Bei der Aktion am Donnerstag kam auch der Datenträgerspürhund "Fritz" erfolgreich zum Einsatz, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Die Verdächtigen seien zwischen 17 und 69 Jahre alt, zwischen ihnen sei zunächst keine Verbindung zueinander erkennbar.