Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat seinen Weltwirtschaftlichen Preis an die ehemalige litauische Staatspräsidentin Dalia Grybauskaitė verliehen. «Adelstitel werden in der Regel vererbt, während man sich den Titel «Eiserne Lady» hart verdienen muss», sagte IfW-Vizepräsident Stefan Kooths am Sonntag in seiner Laudatio über die frühere EU-Haushaltskommissarin. Ausgezeichnet wurden auch der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Ufuk Akcigit von der Universität Chicago und der norddeutsche Unternehmer Hans-Julius Ahlmann. Mit dem undotierten Preis zeichnen Institut, Stadt und IHK Schleswig-Holstein traditionell während der Kieler Woche Vordenker einer weltoffenen, marktwirtschaftlichen und sozialen Gesellschaft aus.