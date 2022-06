Nach einem Flauten-Segelmarathon am Samstag sind 23 deutsche Boote und Boards für die olympischen Finals der 128. Kieler Woche qualifiziert. Dabei mussten die Skiffseglerinnen im 49erFX bis in den Abend nachsitzen, weil die sommerflauen Winde immer wieder für Unterbrechungen sorgten. Am intensivsten waren die 470er-Mixed-Crews gefordert. Sie verbrachten mehr als acht Stunden in zwei Etappen auf dem Wasser, bis sie in der schwachen Brise zwei Rennen ins Ziel gebracht hatten. Für die Windsurfer im iQFoil der Männer und Frauen sowie die Nacra-17-Mixed-Duos waren die Wettfahrten am vorletzten Tag der weltgrößten Segelserie komplett entfallen.