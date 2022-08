Mehr als 80 Menschen sind am Samstag in Kiel in der Ostsee getauft worden. Rund 1000 Gäste hätten am Skagerrakufer das "Tauffest am kleinen Strand" gefeiert, teilte der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Altholstein mit. Vom Baby bis zum Erwachsenen - zwölf Pastorinnen und Pastoren waren für die Täuflinge zuständig. Alle Besucher des Festes hätten es sich auf Picknickdecken bequem gemacht und zusammen Gottesdienst gefeiert, hieß es.