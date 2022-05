Die Nordkirche feiert am Pfingstmontag ihr zehnjähriges Jubiläum. Zum Festgottesdienst im Ratzeburger Dom sind 400 Gäste zugelassen, wie ein Kirchensprecher mitteilte. Zu einem anschließenden Festakt werden Vertreter der Landesregierungen von Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern erwartet, sowie Bischöfe aus den Partnerkirchen weltweit. Anders als bei der Gründungsfeier sollen sich die rund 1000 Gemeinden nicht auf dem Fest präsentieren, sondern in ihren eigenen Pfingstgottesdiensten eine Verbindung zu diesem Festtag herstellen.

Die maximale Teilnehmerzahl sei vor dem Hintergrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen bereits erreicht, hieß es. Interessierte könnten den Festgottesdienst im Livestream verfolgen oder auf einer Großleinwand in der Kirche St. Petri in Ratzeburg. Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt lud alle Gemeinden der Nordkirche ein, das Motto «Zusammen Nordkirche» in Gottesdiensten und Andachten mitzufeiern - «als gemeinsames und stärkendes Signal in einer Welt, die sich nach Frieden sehnt».