Der Kinderliedermacher Reinhard Horn setzt sich für mehr Klimaschutz ein - musikalisch. Eines seiner neuen Lieder hat er dafür in Hamburg zusammen mit einem Kinderchor der Hansestadt gedreht. Und zwar vor einer durchaus passenden Kulisse.

Das Hamburger Planetarium ist zur Kulisse für ein Musikvideo mit dem Kinderliedermacher Reinhard Horn geworden. Der 66-Jährige hat mit dem Hamburger Kinderchor "Sonnenstimmen" ein Video zum gemeinsamen Song "No Planet B" gedreht, das vom Klimawandel handelt. Das Planetarium im Hamburger Stadtpark sei genau der richtige Ort, um das Thema in Szene zu setzen, sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Im nächsten Jahr will er mit dem Klimaforscher Mojib Latif zudem im Sternensaal des Planetariums ein wissenschaftlich-musikalisches Konzert veranstalten.

Das Thema Klimaveränderung hat für den Musiker zuletzt einen höheren Stellenwert bekommen. "Es gibt vier Gründe, warum mich der Klimawandel auch noch im fortgeschrittenen Alter beschäftigt: Emilia, Benjamin, Johanna und Moritz", erzählt Horn. Es sind die Namen seiner vier Enkelkinder. Seitdem sie auf der Welt sind, habe das Jahr 2100 eine ganz andere Bedeutung für ihn bekommen.

Reinhard Horn macht seit mehr als 20 Jahren Musik für und mit Kindern. Am 11. September präsentiert er sein neues Album "Earth Choir Kids" live im nordrhein-westfälischen Lippstadt. Auch der Hamburger Kinderchor wird neben ihm auf der Bühne stehen.