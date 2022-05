Mit Blick auf Koalitionsverhandlungen von CDU und Grünen in Schleswig-Holstein hat ein breites Bündnis von Organisationen eine neue Flüchtlingspolitik des Landes gefordert. «Alle Menschen sollen sich in Schleswig-Holstein Zuhause fühlen», forderte Leni Hintze von den Seebrücken Schleswig-Holstein am Mittwoch.