Bei den Koalitionsverhandlungen in Schleswig-Holstein sind die Spitzen von CDU und Grünen am Dienstag in abschließende Beratungen gestartet. In Kiel traf am Mittag die sogenannte Steuerungsgruppe mit jeweils vier Politikern beider Parteien zusammen. Man sei sehr weit in den Verhandlungen, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) unmittelbar vor dem Auftakt. «Wir haben uns vorgenommen, dass wir heute möglichst auch in der kleinen Gruppe auch die Verhandlungen abschließen wollen - und ich bin auch zuversichtlich, dass wir das schaffen.»