In der neu entbrannten Debatte über die Zukunft der Hamburger Köhlbrandbrücke verlangt die Hamburgische Architektenkammer vom Senat eine Offenlegung aller Gutachten. "Hierzu gehöre vor allem ein Gutachten der Technischen Universität Harburg von 2008, über das die "Zeit" jüngst berichtet hatte. "Wenn der Hamburger Senat sich darauf beruft, dass die Erkenntnisse des Gutachtens der TU Hamburg-Harburg von 2008 nicht mehr aktuell seien, so sollte er der Öffentlichkeit darlegen, welche Gründe ihn zu dieser Aussage veranlassen." Die Kammer verlangt zudem, dass der Senat "Einblick gibt in die bisherigen Bewertungs- und Planungsabläufe und die zukünftigen Planungsschritte".