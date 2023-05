Bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein deutet sich ein klarer Sieg der CDU an. Bei der Auszählung der Ergebnisse der Kreise und kreisfreien Städte lag die Partei von Ministerpräsident Daniel Günther nach 2179 von 2673 Gebieten bei 33,9 Prozent. Dahinter folgte mit großem Abstand die SPD mit 19,3 Prozent auf Platz zwei. Die Grünen, die zur Landtagswahl vor gut einem Jahr noch vor der SPD lagen, kamen mit Stand etwa um 19.30 Uhr auf 17,3 Prozent. Die FDP landete demnach bei 6,7 Prozent und der SSW bei 4,5 Prozent. Die AfD, bei der Landtagswahl noch an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert, lag bei 8,3 Prozent.