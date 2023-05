Daniel Günther (CDU, r), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, gibt zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein an seinem Wohnort seine Stimme ab. Foto

CDU die Nummer 1, danach statt den Grünen die SPD - dieses Ergebnis zeichnet sich für die Kommunalwahl in Schleswig-Holstein ab. Der SSW jubelt ganz besonders in Flensburg.

Bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein deutet sich ein klarer Sieg der CDU an. Nach der Auszählung der Ergebnisse der Kreise und kreisfreien Städte lag die Partei von Ministerpräsident Daniel Günther nach 2521 von 2673 Gebieten bei 33,9 Prozent. Dahinter folgte mit großem Abstand die SPD mit 19,3 Prozent auf Platz zwei. Die Grünen kamen mit Stand etwa um 20.15 Uhr auf 17,6 Prozent. Die FDP landete demnach bei 6,8 Prozent und der SSW bei 4,5 Prozent. Die AfD - bei der Landtagswahl noch an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert - lag bei 8,2 Prozent.

Die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) schneidet bei der Kommunalwahl voraussichtlich deutlich schlechter ab als zur Landtagswahl 2022: Damals holte sie 43,4 Prozent. Die Grünen hat der bundespolitische Gegenwind offenkundig ein besseres Ergebnis bei der Kommunalwahl gekostet. Bei der Landtagswahl vor einem Jahr hatten sie die SPD von Platz zwei verdrängt, was auch diesmal ihr Ziel war.

Großer Erfolg für den SSW in seiner Hochburg Flensburg: Die Partei der dänischen und friesischen Minderheit wurde dort mit 24,8 Prozent (plus 7,2 Prozentpunkte) stärkste Kraft. Die Grünen landeten mit 23,6 Prozent auf Platz zwei und damit vor der CDU mit 19,1 Prozent.

Rund 2,4 Millionen Wahlberechtigte, darunter 94.500 Menschen aus anderen EU-Staaten, waren im Norden aufgerufen, über die Zusammensetzung der Gemeindevertretungen und Kreistage im nördlichsten Bundesland für die nächsten fünf Jahre zu entscheiden. In 1074 kreisangehörigen Gemeinden, 4 kreisfreien Städten sowie in 11 Kreisen wurden rund 13.000 Mandate vergeben.

Bis 17.00 Uhr hatten laut Landeswahlleitung 42,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmzettel abgegeben. Zur gleichen Zeit vor fünf Jahren waren es 43,5 Prozent. Am Ende stand seinerzeit eine Wahlbeteiligung von 47,0 Prozent, die zweitschlechteste in der Geschichte des Landes.

Am frühen Nachmittag steckte Ministerpräsident Günther in Eckernförde seine Stimmzettel für den Kreistag und die Ratsversammlung in die Urne. Begleitet wurde er bei sonnigem Wetter von seiner Frau. Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli gab ihre Stimme am späten Vormittag in Kiel ab.

Zur Kommunalwahl 2018 hatten die Christdemokraten mit 35,1 Prozent klar vor der SPD (23,3 Prozent) und den Grünen (16,5) gelegen. Eine Umfrage von Ende April dieses Jahres sah die CDU mit 38 Prozent vor den Grünen mit 17 und der SPD mit 15 Prozent.

Die kleineren Parteien wollten ihre Ergebnisse von vor fünf Jahren durchweg verbessern. Die FDP hatte damals 6,7 Prozent geholt, der SSW nur 2,3 Prozent. In der jüngsten Umfrage stand die FDP wie die bei der Landtagswahl 2022 aus dem Parlament ausgeschiedene AfD bei 8 Prozent, der SSW bei 7 Prozent.

Bei der Kreiswahl in den Kreisen und der Gemeindewahl in den kreisfreien Städten bewarben sich diesmal 3904 Bürgerinnen und Bürger um Sitze in den Kommunalparlamenten. Das sind fast 300 mehr als vor fünf Jahren. In 334 Gemeinden beteiligten sich jeweils nur eine Wählergruppe oder eine Partei an der Gemeindewahl.

