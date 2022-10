Bei der Oberbürgermeisterwahl in Flensburg sind die Einwohner am Sonntag zur Stichwahl aufgerufen. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte keiner der vier Kandidaten die erforderliche Mehrheit erhalten. Nun können sich die Wähler zwischen Amtsinhaberin Simone Lange (SPD) und dem parteilosen Fabian Geyer entscheiden. Geyer, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Flensburg - Schleswig - Eckernförde, wird unter anderem von CDU und FDP unterstützt. Er holte am 18. September 43,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. Für Lange, die von der SPD und den Grünen getragen wird, stimmten 36,2 Prozent.