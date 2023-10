Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt hat sich entsetzt vom Angriff der Hamas auf Israel gezeigt. Besonders denke sie heute an die Menschen in Israel, "die sich gegen einen brutalen und terroristischen Angriff der Hamas auf den Staat Israel und seine Bürgerinnen und Bürger verteidigen und die um Angehörige und Freunde trauern", wurde sie am Sonntag in einer Mitteilung zitiert. "Gott helfe uns, dass unsere große Sorge um und unsere innigen Gebete für den Frieden in der Welt uns leiten, dazu die richtigen Schritte zu finden und zu gehen." Sie bitte um göttlichen Beistand. "Ich klage Gott das große Leid in Israel, den Schmerz und die Tränen der Menschen dort."