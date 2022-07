Die Handwerksbetriebe in Schleswig-Holstein blicken trotz eines soliden Auftragsbestands verunsichert in die Zukunft. Bisher sei erst bei einem Teil der Kunden wegen der Inflation Zurückhaltung bei Aufträgen zu merken, teilte der Präsident der Handwerkskammer Schleswig-Holstein, Ralf Stamer, am Dienstag mit. "Da wir aber kein Ende der Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen sehen und inzwischen auch die Kreditzinsen deutlich ansteigen, besteht bei unseren Betrieben große Verunsicherung über die weitere Entwicklung."