Der Popsänger Wincent Weiss kommt vor einem Charity Konzert in der Elbphilharmonie an. Foto

In der ausverkauften Elbphilharmonie hat am Dienstagabend ein Mini-Festival für den guten Zweck begonnen. Es heißt "Channel Aid - live in Concert by JBL". Headliner des Abends ist Popstar Wincent Weiss (29). "Jeder Künstler träumt wohl davon, mal an einem ganz besonderen Ort performen zu dürfen. Es ist für mich daher eine Riesenehre, auf dieser Wahnsinnsbühne musizieren zu können", sagte der Sänger und Songwriter. Begleitet wird er vom klassischen Ensemble Matheus unter der Leitung von Jean-Christophe Spinosi.

Bei dem Live-Streaming-Event zählt jeder Klick. Jeder, der zu Hause den Stream verfolgt, sorgt für Spenden, ohne selbst zahlen zu müssen. Denn das übernehmen die Sponsoren. Der Erlös geht an soziale Projekte wie "Chance to Dance", das Tanzkurse für Menschen mit Behinderungen anbietet, oder "Right to Play", bei dem weltweit Kinder mit spielbasierten Methoden gefördert und gebildet werden.

Das Konzert wird seit 20 Uhr auf channel-aid.tv (YouTube und TikTok @channelaid) übertragen.

