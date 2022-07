Die sonst vor allem im Winter auftretende Geflügelpest erfasst in diesem Jahr offensichtlich auch im Sommer immer mehr Tiere. Zuerst wurden vermehrt tote Wildvögel gefunden. Nun hat die Tierseuche auch Mastbetrieb bei Flensburg erreicht.

Die Geflügelpest hat zwei Gänsemast-Betriebe im Kreis Schleswig-Flensburg erreicht. Betroffen ist vor allem ein auf Freilandhaltung ausgerichteter Mastbetrieb in Markerup, in dem den Angaben zufolge etwa 10 000 Gänse und gut 2000 Masthähnchen gehalten wurden. Das Familienunternehmen gilt als einer der größten Gänsehöfe in Schleswig-Holstein. Auch in einem nahe gelegenen Betrieb mit 5600 Gänsen wurde die Tierseuche nachgewiesen. Wie eine Sprecherin des Agrarministeriums am Samstag in Kiel sagte, handelt es sich um den bislang größten Ausbruch der hoch ansteckenden Tierseuche im Land in diesem Jahr.