Eine rund 200 Kilogramm schwere Fliegerbombe ist in Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) entschärft worden. Die Entschärfung war um 11.35 Uhr am Sonntag abgeschlossen, teilte die Polizei mit. Die Straßensperrungen wurden aufgehoben, Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren. Die Fliegerbombe war am Freitag in einem Feld gefunden worden.