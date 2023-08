Bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche im Kreis Dithmarschen sind drei Menschen schwer verletzt worden. Das Pferd, das die mit drei Menschen besetzte Kutsche gezogen hatte, war am Mittwochabend in Norderheistedt außer Kontrolle geraten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Infolgedessen fielen die 67 Jahre alte Kutscherin sowie die zwei Mitfahrer aus der Kutsche.