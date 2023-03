Ein Wohnungsbrand in der Gemeinde Klein Zecher (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben eines Polizeisprechers fing in der Nacht zu Mittwoch der Dachstuhl Feuer. Es handle sich dabei um eine zu einer Wohnung umgebauten Scheune, die von einer 80-Jährigen alleine bewohnt werde. Die Frau konnte rechtzeitig aus den Flammen gerettet werden. Sie stand unter Schock und wurde versorgt, zog sich jedoch keinerlei Verletzungen zu. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Mittwochmorgen noch an. Details zu Sachschaden oder Brandursache konnte die Polizei zunächst nicht nennen.