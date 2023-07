Ein Brand in einem Getreidesilo in Brunstorf im Kreis Herzogtum Lauenburg hat am Montag zu Einschränkungen im Mobilfunk geführt. Nach Angaben der Polizei war in dem Silo aus noch ungeklärter Ursache ein Schwelbrand ausgebrochen. Dadurch sei es zu einer Verpuffung gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Feuerwehren aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg und der Hansestadt Hamburg kämpften am Nachmittag noch gegen die Flammen, wie die Sprecherin sagte. Die Dorfstraße zwischen Brunstorf und Worth ist derzeit voll gesperrt. Da sich auf dem Silo Funkmastantennen befänden, könne es auch zu Einschränkungen im Mobilfunk kommen, sagte die Polizeisprecherin.