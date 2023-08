Die Löscharbeiten an einem brennenden Getreidesilo in Brunstorf im Kreis Herzogtum Lauenburg sind in der Nacht und am Dienstagmorgen fortgesetzt worden. Äußerlich sei das Feuer, das am Montagmittag aus ungeklärter Ursache ausgebrochen war, weitgehend gelöscht, teilte der Kreisfeuerwehrverband am Morgen mit. In mindestens einem der sechs mit Getreide gefüllten Silos im Inneren des Gebäudes herrschten aber weiterhin Temperaturen von deutlich mehr als 100 Grad. In der Nacht seien die Flammen noch einmal stärker geworden, die Feuerwehr Geesthacht habe das aber schnell eindämmen können.